Corona - Etwas weniger Infizierte und Spitalspatienten in Vorarlberg

40 Neuinfektionen und 44 Genesene

In Vorarlberg bleibt die Corona-Lage weiter stabil: Laut Dashboard des Landes standen am Freitag 40 Neuinfektionen 44 weitere Genesene gegenüber. Somit waren 383 Menschen mit dem Virus infiziert - um vier weniger als am Vortag. Auch die Lage in den Spitälern entspannte sich: 28 Corona-Patienten (minus drei) mussten dort noch behandelt werden, davon sieben auf Intensivstationen (minus zwei).

Zehn Krankenhausmitarbeiter waren mit dem Virus infiziert, fünf weitere in Quarantäne. Seit Ausbruch der Pandemie sind in Vorarlberg 273 Personen am oder mit dem Coronavirus gestorben.

Die meisten Infizierten wies der Bezirk Feldkirch mit 111 auf, gefolgt vom Bezirk Dornbirn mit 102 und dem Bezirk Bregenz mit 93. 37 der 96 Vorarlberger Kommunen waren frei vom Coronavirus.