Corona - EU erwartet für 2020 in Österreich 7,4 Prozent BIP-Minus

Wirtschaft im Euroraum brach wegen Corona so stark ein wie nie zuvor BIP sackte 2020 um 6,8 Prozent ab - Talfahrt noch steiler als in globaler Krise 2009 - Konjunktur schrumpfte im 4. Quartal im Jahresabstand um 5,1 Prozent, in Österreich um 7,8 Prozent