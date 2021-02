Corona - EU-Gipfel ringt um Grenzkontrollen

Deutschland verschärfte Einreiseregelung zu Tirol - Impfstoffbeschaffung und Impfzertifikat ebenfalls auf der Agenda

Der virtuelle EU-Gipfel der Staats- und Regierungschefs wird sich am Donnerstag (ab 15.00 Uhr) um die Koordinierung in der Coronavirus-Pandemie sowie die Impfstoff-Beschaffung drehen. Für Aufregung dürften dabei die Reisebeschränkungen sorgen. Zuletzt verschärften mehrere EU-Länder zum Missfallen anderer Mitgliedstaaten und der EU-Kommission ihr Grenzregime. "Wir erwarten eine lebendige Diskussion", hieß es am Mittwoch aus EU-Ratskreisen. Alle Positionen seien "valide".

Erst am Dienstag kündigte Deutschland die Verlängerung der Grenzkontrollen zu weiten Teilen Tirols an. Berlin hatte das Bundesland sowie Tschechien und die Slowakei zu sogenannten Virusvariantengebieten erklärt. Von dort dürfen aktuell nur noch Deutsche sowie Ausländer mit Wohnsitz und Aufenthaltserlaubnis in Deutschland einreisen. Ausnahmen gibt es für Lastwagenfahrer und Grenzgänger mit systemrelevanten Berufen.

Scharfe Kritik an dieser Maßnahme kam aus Österreich. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), der an dem Gipfel teilnehmen wird, forderte am Dienstag einheitliche Standards für Reisen und den Güterverkehr innerhalb der EU. "Der Binnenmarkt muss weiterhin funktionieren trotz der Pandemie, um unseren Wohlstand und Arbeitsplätze zu erhalten. Dafür braucht es einheitliche Standards für Pendler, den Güterverkehr und Reisen", so der Kanzler.

Auch die EU-Kommission erhöhte den Druck auf Berlin. Mehrere Vorgaben seien unverhältnismäßig oder unbegründet, heißt es in einem Beschwerdebrief der EU-Behörde an Deutschland. "Wir glauben, dass das nachvollziehbare Ziel Deutschlands - der Schutz der öffentlichen Gesundheit in einer Pandemie - durch weniger restriktive Maßnahmen erreicht werden könnte." Ähnliche Briefe gingen neben Deutschland auch an die EU-Länder Belgien, Dänemark, Finnland, Schweden und Ungarn.

Die EU-Staats- und Regierungschefs werden sich am Donnerstag auch mit Bemühungen um eine Beschleunigung der Impfkampagne auseinandersetzen. Dabei soll es zum Beispiel um zügigere Zulassungsverfahren und einen Ausbau der Produktionskapazitäten über eine stärkere Zusammenarbeit der Hersteller gehen. Kurz pochte zuletzt auf eine raschere Impfstoffzulassung: "Je mehr Impfstoffe wir zur Verfügung haben, desto schneller überwinden wir die Krise." Parallel zum Auftakt des Gipfels am Donnerstagnachmittag wollen die Geschäftsführer der Impfstoffproduzenten das Europaparlament über ihre Produktionskapazitäten informieren.

Ebenfalls auf der Tagesordnung steht das unter den Mitgliedstaaten bereits mehrfach diskutierte, europaweite Impfzertifikat. Die technische Arbeit entwickle sich schnell, es würden aber noch einige Informationen fehlen, hieß es am Mittwoch aus EU-Ratskreisen. Während Österreich die Debatte darüber begrüßt, zeigt sich etwa Frankreich eher zurückhaltend. Paris fürchtet eine Ungleichbehandlung von Geimpften und Nichtgeimpften.

Der Coronavirus-Debatte folgt am Freitagvormittag (ab 9.00 Uhr) auf dem Gipfel ein Austausch über Sicherheit und Verteidigung sowie über die Südliche Partnerschaft. Ihm Rahmen der ersten Debatte wollen die EU-Staats- und Regierungschefs klären, wie die Europäische Union widerstandsfähiger gegenüber Cyberangriffen und hybriden Bedrohungen gemacht werden kann. Außerdem soll es um den Ausbau der Partnerschaften zwischen EU und NATO gehen. An dem EU-Videogipfel nimmt auch NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg teil.