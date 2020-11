Corona - EU-Kommission stellt 200 Desinfektionsroboter bereit

Für Krankenhäuser - Standardpatientenzimmer können in 15 Minuten mit ultraviolettem Licht desinfiziert werden

Die EU-Kommission kauft zur Bekämpfung der Corona-Pandemie 200 Desinfektionsroboter für Krankenhäuser in ganz Europa an. Die Roboter könnten Standardpatientenzimmer mit ultraviolettem Licht in nur 15 Minuten desinfizieren, teilte die EU-Behörde in Brüssel am Montag mit.

Während des Vorgangs werden die Roboter von einem Bediener gesteuert, der sich außerhalb des Raumes befinde, um dem UV-Licht nicht ausgesetzt zu sein. Krankenhäuser in den meisten EU-Ländern hätten ihr Interesse an den Robotern mitgeteilt, hieß es. Insgesamt stehen dafür zwölf Millionen Euro des EU-Soforthilfeinstruments ESI zur Verfügung, mit dem die EU-Mitglieder beim Kampf gegen die Corona-Pandemie unterstützt werden.