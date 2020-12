Corona - EU-Kulturminister besprachen in Videokonferenz "Zeit danach"

Staatssekretärin Mayer ist "der Überzeugung, dass die künftige Kulturpolitik eng mit sozialen Herausforderungen und dem ökologischen und digitalen Wandel verknüpft werden muss"

Eine informelle Videokonferenz der EU-Kulturminister unter Vorsitz der Deutschen Staatsministerin für Kultur und Medien, Monika Grütters, hat heute die aktuellen Herausforderungen der Coronakrise und deren Auswirkungen auf den Kultur- und Medienbereich behandelt. Der Austausch habe die unterschiedlichen Zugänge hinsichtlich der Unterstützungsmaßnahmen und Regelungen für den Kulturbetrieb aufgezeigt, hieß es danach von Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne).

Mayer habe dabei vor allem die Notwendigkeit betont, die "Zeit danach" mitzudenken, verlautete in einer Aussendung. "Ich bin der Überzeugung, dass die künftige Kulturpolitik eng mit sozialen Herausforderungen und dem ökologischen und digitalen Wandel verknüpft werden muss", so Mayer. "Die Pandemie hat die Herausforderungen für die Kulturbranche noch sichtbarer gemacht. Deshalb braucht es eine nachhaltige Gestaltung von Instrumenten sowie ein strategisches und evidenzbasiertes Vorgehen. Ich setze daher auch große Hoffnung in den vor kurzem gestarteten Fairness-Prozess."