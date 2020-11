Corona - EU-Minister tauschen sich zu Sportveranstaltungen aus

Kogler vertritt Österreich am Dienstag - Gastredner von FIBA, der Europäischen Olympischen Komitees und des Internationalen Radsport-Verbandes geladen

Die Sportminister der EU beraten am Dienstagnachmittag virtuell, wie die Organisation von internationalen Sportveranstaltungen während der Corona-Pandemie unterstützt werden kann. Österreich wird dabei von Sportminister Werner Kogler (ÖVP) vertreten.

Als Gastredner sind Kamil Novak, Europa-Exekutivdirektor des Basketball-Weltverbandes FIBA, Niels Nygaard, Präsident der Europäischen Olympischen Komitees und David Lappartient, Präsident des Internationalen Radsport-Verbands dazu geladen. Die Aussprache soll laut den Ratsinformationen dazu dienen, "bewährte Verfahren und Ansichten in einer Zeit auszutauschen, in der Sportwettkämpfe entweder abgesagt oder in leeren Stadien abgehalten werden, Sportvereine und Fitnessstudios geschlossen und mit enormen finanziellen Schwierigkeiten konfrontiert sind und Sportvereine, Sportler und Beschäftigte im Bereich Sport eine sehr schwierige Zeit durchlaufen, auch hinsichtlich Insolvenzen und Arbeitslosigkeit".

Der scheidende deutsche EU-Ratsvorsitz soll demnach die Minister ferner über eine Entschließung des Rates zum Arbeitsplan der EU für den Sport (2021-2024) und über die Schlussfolgerungen des Rates zur Förderung von Sport und körperlicher Aktivität in der Gesellschaft informieren. Portugal, das die Ratspräsidentschaft Anfang des Jahres übernimmt, will auch seine politischen Prioritäten im Bereich Sport vorstellen. Der portugiesische Minister wird zudem als Vertreter der EU im Stiftungsrat der Welt-Anti-Doping-Agentur über die Ergebnisse der jüngsten Sitzungen auf europäischer und globaler Ebene berichten.