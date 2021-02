Corona - EU-Parlament: Jugendliche und Sportsektor in Krise fördern

Abgeordnete fordern Investitionen in Bildung und Schaffung von Arbeitsplätzen für Junge - Sorge über dauerhafte Schäden im Bereich Sport

Das Europaparlament hat ein entschiedeneres Vorgehen der Staatengemeinschaft für junge Menschen und den Sportbereich in der Coronakrise gefordert. Jugendarbeit und der Sport seien in der Krise in all ihrer Vielfalt europaweit besonders gefährdet, hieß es in einer Entschließung der Abgeordneten am Mittwoch. Die Strukturen und die Angebotsvielfalt in den Bereichen müssten erhalten werden.

Für junge Menschen forderten die Abgeordneten zudem, verstärkt in die Schaffung von Arbeitsplätzen und die Weiterbildung zu investieren. Den katastrophalen Auswirkungen der Krise auf die Jugendbeschäftigung müsse man entgegenwirken.

Mit Blick auf den Sportbereich hieß es in dem Bericht, man sei über mögliche dauerhafte Schäden sehr besorgt - mit Blick nicht nur auf die wirtschaftliche Lage, sondern auch auf die Gesellschaft insgesamt. Es brauche gezielte Maßnahmen zur Entlastung des Sektors, womöglich reichte die bisherige finanzielle Unterstützung nicht aus.

Verstärkt sollen dabei auch der Breitensport und Minderheitensportarten gefördert werden. Die Abgeordneten betonten, dass der Breitensport auch einen erheblichen Beitrag zur Entwicklung junger Sportlerinnen und Sportler leiste. Für europäische Wettkämpfe soll es zudem einen koordinierteren Ansatz geben - etwa mit Blick auf Reisebeschränkungen, Zuschauer in Stadien und Corona-Tests.