Corona - Ex-Berlinale-Chef Kosslick: Kino wird Comeback erleben

"Aber es wird anders sein"

ACHTUNG - SPERRFRIST: DIESE MELDUNG DARF NICHT VOR DER OBEN ANGEFÜHRTEN SPERRFRIST VERÖFFENTLICHT WERDEN! EINE VORZEITIGE VERÖFFENTLICHUNG KANN ZU (MEDIEN)RECHTLICHEN PROBLEMEN FÜHREN UND DIE FRÜHZEITIGE BERICHTERSTATTUNG DER APA ÜBER GESPERRTE INHALTE ZUKÜNFTIG EMPFINDLICH EINSCHRÄNKEN

Der frühere Direktor der Berlinale, Dieter Kosslick, glaubt an ein Wiederaufleben des Kinos nach der Krise. "Viele Leute bemerken jetzt Dinge, die sie vorher vergessen haben. Ob das nun das Kochen ist oder die Kultur", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Er habe noch nie so viele Lobreden auf die Kultur gehört wie jetzt, seitdem die Kultureinrichtungen wegen der Corona-Pandemie geschlossen sind.

"Und von daher bin ich ziemlich überzeugt, dass das Kino sein Comeback haben wird. Aber es wird anders sein", sagte Kosslick in Berlin. Mit der Zukunft der Filmbranche setzt er sich auch in seinem neuen Buch auseinander. Seine Memoiren "Immer auf dem Teppich bleiben. Von magischen Momenten und der Zukunft des Kinos" erscheinen am Dienstag (2. Februar).

Im Buch erzählt Kosslick unter anderem Anekdoten aus seiner Zeit bei der Berlinale - etwa wie er versuchte, den US-Schauspieler Bill Murray ("Lost in Translation") zu erreichen oder wie er um die Geduld der Rolling Stones-Musiker fürchtete. Kosslick leitete die Internationalen Filmfestspiele in Berlin von 2001 bis 2019.

Der 72-Jährige beschäftigt sich auch mit der Frage, wie das Kino in Zukunft aussehen wird. Es werde auch wegen der Streamingdienste anders sein, sagte Kosslick. Zudem stehe die Filmbranche - wie die ganze Welt - vor einem ökologischen Umbau.

Wenn Ursula von der Leyen, die Präsidentin der Europäischen Kommission, daran festhalte, "dass die EU bis 2050 klimaneutral zu sein hat, dann müssen alle dazu beitragen, dass der CO2-Ausstoß erheblich reduziert wird", sagte Kosslick. Dazu gehöre auch die Kunstszene. "Zum Umbau von Kinos gibt es bereits ein Handbuch der Filmförderungsanstalt - da steht viel drin, wie man Lüftung, Dämmung und auch das Essen verändern kann."

* Bitte S P E R R F R I S T beachten *