Corona - Experte: Lage in Irland schlimmer als Daten zeigen

Den dritten Tag in Folge mehr als 1.500 Neuinfektionen

In Irland gibt es offenbar mehr Corona-Fälle als bisher angenommen. Es gebe in den vergangenen zwei bis drei Tagen etwa 40.00 positive Tests, die noch nicht in den offiziellen Daten berücksichtigt seien, sagt der Epidemiologe Philip Nolan am Donnerstag.

Irland meldete am Donnerstag den dritten Tag in Folge mehr als 1.500 Neuinfektionen. Am Mittwoch beschloss die Regierung einen Lockdown für mindestens vier Wochen, um die Ausbreitung des Virus in den Griff zu bekommen. Irland hat knapp fünf Millionen Einwohner.