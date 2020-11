Corona - Experten: Gesundheitssystem im Gazastreifen gerät an Grenzen

21 Prozent der Tests positiv

Experten warnen angesichts des starken Anstiegs der Corona-Infektionen im Gazastreifen vor einem Kollaps des ohnehin angeschlagenen Gesundheitssystems in der palästinensischen Enklave. "In zehn Tagen wird das Gesundheitssystem nicht mehr in der Lage sein, eine solchen Anstieg von Fällen zu bewältigen", sagte der Mikrobiologe Abdelraouf Elmanama, der zur Corona-Arbeitsgruppe im Gazastreifen gehört, am Sonntag.

Dann könne es Patienten geben, "die keinen Platz auf der Intensivstation finden", so Elmanama. Alarm schlägt auch die Weltgesundheitsorganisation. Deren Vertreter vor Ort, Abdelnaser Soboh, warnte, "dass wir innerhalb einer Woche nicht mehr in der Lage sein werden, uns um kritische Fälle zu kümmern". Die Infektionsrate unter den Getesteten liege mittlerweile bei 21 Prozent - wobei es immer mehr Betroffene über 60 Jahre gebe. "Dies ist ein gefährlicher Indikator, da die meisten möglicherweise ins Krankenhaus eingewiesen werden", warnte Soboh.

Der Gazastreifen, wo etwa zwei Millionen überwiegend arme Menschen auf oft engem Raum zusammenleben, hat bisher 14.000 Corona-Fälle verzeichnet. Bisher wurden 65 Todesfälle bekannt. 79 der 100 Beatmungsgeräte werden dort aktuell bereits in Anspruch genommen.