Corona - Experten: Italien soll Ausnahmezustand bis Juli verlängern

Notstand war erstmals am 31. Jänner 2020 ausgerufen worden

Die Regierung in Rom soll den Ausnahmezustand in Italien infolge der Coronavirus-Epidemie von Ende Jänner bis Ende Juli verlängern. Dazu riet am Dienstag das wissenschaftliche Komitee (CTS), das der Regierung im Umgang mit dem Coronavirus zur Seite steht.

Die Verlängerung des Ausnahmezustands um weitere sechs Monate sei angesichts der noch hohen Zahl von Corona-Infektionsfällen in Italien, der laufenden Impfkampagne und der besorgniserregenden internationalen Situation notwendig, betonte das Komitee.

Die Regierung von Premier Giuseppe Conte hatte den Notstand am 31. Jänner 2020 für sechs Monate ausgerufen, nachdem bei einem chinesischen Paar in Rom das neuartige Virus SARS-CoV-2 nachgewiesen worden war. Im Juli war er dann bis zum 15. Oktober und dann bis zum 31. Jänner 2021 verlängert worden. Auf dem Notstand basieren mehrere Verordnungen, die die Regierung zum Schutz der öffentlichen Gesundheit ergriffen hat.

Die Regierung Conte hat Anti-Covid-Maßnahmen für die Zeit bis zum 15. Jänner beschlossen. Erwartet wird am Feitag eine weitere Verordnung, die die jüngsten Entwicklungen der Epidemie berücksichtigen soll.