Corona - Experten sind wieder am Wort

Weitere Lockerungen derzeit nicht in Aussicht - Gespräche auch mit Parlamentsparteien und Landeshauptleuten

Zur Coronapandemie sind am Montag wieder die Experten am Wort. Die Bundesregierung tritt am Vormittag erneut mit ihnen zusammen, um die Lage zu analysieren und das weitere Vorgehen zu beraten. Konkrete Lockerungen sind diesmal aber nicht in Aussicht, zu sehr ist die Lage noch durch ansteckendere Mutationen aus Großbritannien und Südafrika angespannt. Zu den Gesprächen mit Experten werden auch diesmal nach und nach die Parlamentsparteien und die Landeshauptleute herangezogen.

Das Infektionsgeschehen in den vergangenen Tagen verlaufe weiterhin stabil, betonte zuletzt auch Sozialminister Rudolf Anschober (Grüne). Allerdings rechnet er mit einem Anstieg der Infektionen aufgrund der jüngsten Öffnung des Handels und Lockerungen bei den Schulen. Offen bleibt, ob es zumindest eine Perspektive für jene Branchen geben wird, die derzeit noch geschlossen sind, also vor allem die Gastronomie und Hotellerie.

Nach den Beratungen dürfte die Regierung am Nachmittag wieder zu einer Pressekonferenz laden, um über die Ergebnisse zu informieren.