Corona - Fake News über Zwangsimpfung durch Militärpolizei in Litauen

Außerdem zahlreiche Webseiten gehackt

In Litauen ist die Militärpolizei nach Armeeangaben zum Ziel einer Desinformationskampagne geworden. Demnach seien in sozialen Medien des baltischen EU- und NATO-Landes intensiv falsche Nachrichten in Umlauf gebracht worden, wonach die Militärpolizei zum Jahreswechsel Funktionen der regulären Polizei übernehmen und etwa auch zur Zwangsimpfung der Bürger eingesetzt werde.

Die Fehlinformationen zielten darauf ab, die litauische Öffentlichkeit einzuschüchtern, teilten die Streitkräfte am Freitag mit. Litauen war bereits in der Vergangenheit mehrfach Opfer von ähnlichen Vorfällen geworden. Zuletzt waren nach Regierungsangaben in der Vorwoche eine große Anzahl von Websites des öffentlichen Sektors gehackt und darüber drei Falschmeldungen verbreitet worden.