Corona - Falsche Infobriefe in NÖ Gemeinde im Umlauf

Auftauchen der Schreiben wurde der Polizei gemeldet

In Ober-Grafendorf (Bezirk St. Pölten) sind falsche Informationsbriefe zum Thema Coronavirus aufgetaucht. Die mit Gemeinde-Logo versehenen Schreiben seien "an diverse Haushalte" verteilt worden, sagte Bürgermeister Rainer Handlfinger (SPÖ) in einem Facebook-Video. Die Inhalte würden jedenfalls "zu einem großen Teil nicht der Wahrheit entsprechen".

Erkennen könne man die Briefe u.a. daran, dass im Absenderfeld ein "Herr Gewissen" als Ansprechpartner angeführt sei. "Diesen Herrn Gewissen gibt es am Gemeindeamt natürlich nicht", betonte Handlfinger. Das Auftauchen der Schreiben auf vermeintlichem Gemeinde-Papier sei bereits der Polizei gemeldet worden.