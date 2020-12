Corona - Faßmann verweist bei Schulöffnung auf Mittwoch

"Genug Redundanz im System" auch bei positiven Fällen bei Lehrer-Massentestung - BILD VIDEO

Noch keine näheren Aussagen zur Öffnung der Schulen machte Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) am Rande einer Pressekonferenz am Dienstag. "Bitte noch um ein klein wenig Geduld", so der Minister. Die entsprechenden Pläne würden am Mittwoch im Ministerrat beschlossen.

Derzeit schwirren inoffiziell mehrere Varianten durch den Raum. Das geht von einer kompletten Öffnung der Schulen am 7. Dezember bis zur einer Verlängerung des Distance Learning für alle Schüler. Möglichkeiten dazwischen sind etwa nur die Rückkehr von Volksschulen oder auch von Volksschulen, Mittelschulen und AHS-Unterstufen bei einer jeweiligen Verlängerung des Fernunterrichts für die anderen Schulen. Auch Ausnahmen für Maturanten sollen zuletzt diskutiert worden sein. Weitere Option wäre die Wiedereinführung eines Schichtbetriebs für bestimmte Altersstufen.

Keine Sorgen macht sich Faßmann über eine Gefährdung des Präsenzunterrichts durch zu viele positive Fälle bei den Massentests für Lehrer. Selbst wenn ein oder zwei Prozent aller Getesteten deshalb ausfielen, sei es kein Problem, diese zu ersetzen. In der Grippezeit würden die Ausfälle oft wesentlich höher sein. "Da steckt genug Redundanz im System."