Corona - Fast 27.000 Corona-Neuinfektionen in Deutschland

Außerdem 698 Todesfälle registriert

In Deutschland sind innerhalb eines Tages fast 27.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Donnerstagmorgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden binnen 24 Stunden 26.923 neue Ansteckungsfälle erfasst. Der Rekordwert liegt bei 29.875 Neuinfektionen und war am vergangenen Freitag registriert worden.

Die Zahl der Corona-Todesfälle stieg nach den jüngsten Angaben des RKI innerhalb eines Tages um 698 auf insgesamt 24.125. Am Mittwoch war bei den täglich erfassten Totenzahlen ein Höchststand von 952 Fällen verzeichnet worden.

Die Gesamtzahl der Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus in Deutschland seit Beginn der Pandemie nahm laut den RKI-Angaben vom Donnerstag auf 1.406.161 zu. Die Zahl der Genesenen liegt demnach bei rund 1.047.600.

Die sogenannte Sieben-Tages-Inzidenz lag nach Angaben des Instituts am Donnerstag bundesweit bei 179,2. Dabei handelt es sich um die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in diesem Zeitraum. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist ein wesentlicher Maßstab für die Verhängung und Lockerung von Maßnahmen gegen die Ausbreitung des neuartigen Virus. Ziel der deutschen Regierung ist es, die Inzidenz auf unter 50 zu drücken.

Seit Mittwoch gilt in ganz Deutschland ein harter Lockdown. Ein Großteil der Geschäfte ist geschlossen. Auch die Schulen machten weitgehend dicht, in Kitas gibt es nur noch Notbetreuung. Die Maßnahmen sind vorerst bis zum 10. Jänner befristet. Voraussichtlich am 5. Jänner wollen Bund und Länder darüber beraten, ob die rigorosen Restriktionen möglicherweise verlängert werden.