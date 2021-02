Corona - Festnahme in Graz nach Trageverweigern von FFP2-Maske

Betrunkener 51-Jähriger verwendete am Gelände des Grazer Hauptbahnhofs nur Mund-Nasen-Schutz und begann Streit

Weil er keine FFP2-Maske am Gelände des Grazer Hauptbahnhofs trug und randalierte, ist am Dienstag ein 51-Jähriger festgenommen worden. Der Mann hatte zuerst mit einem ÖBB-Security-Mitarbeiter und Passanten einen Streit begonnen und erhoffte sich bei der Polizei Unterstützung. Doch Beamte klärten ihn auf, dass er tatsächlich die FFP2-Maske zu tragen habe. Das machte ihn so wütend, dass er seinen Mund-Nasen-Schutz zu Boden warf, weglief und zu randalieren begann.

Die Sache hatte gegen 8.00 Uhr am Hauptbahnhof begonnen: Ein Sicherheitsbediensteter der Österreichischen Bundesbahnen hatte den Mann, der einen gewöhnlichen Mund-Nasen-Schutz trug, auf die FFP2-Maskenpflicht hingewiesen. Doch der Mann verweigerte die besser schützende Maske und so kam es zum Streit. Kurz nach 8.00 Uhr erschienen sowohl der 51-Jährige als auch der Security-Bedienstete und weitere Zeugen bei der Polizeiinspektion Hauptbahnhof. Dort beschwerte sich der Mann aus dem Bezirk Graz-Umgebung lautstark, hieß es in der Aussendung der Landespolizeidirektion Steiermark.

Als ihn die Polizisten über die aktuelle Rechtslage im Bereich des Hauptbahnhofes aufklärten, warf dieser seinen Mund-Nasen-Schutz auf den Boden und begann die Beamten zu beschimpfen. Seine Identität wollte der Mann nicht bekannt geben. Im Gegenteil: Er versuchte über ein Geländer zu klettern und zu flüchten. Ein Beamten hielt ihn aber zurück. Da trat ihm der 51-Jährige in den Unterleib. Während der Polizist unverletzt blieb, brachten Kollegen den Verdächtigen zu Fall und fixierten ihn, weil er wild um sich trat und schrie. Ihm mussten sowohl Hand- als auch Fußfesseln angelegt werden. Bei einem Alkotest zeigte sich, dass er stark betrunken war. Er wurde vorläufig ins Polizeianhaltezentrum gebracht.