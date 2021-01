Corona - Festnahme wegen fehlender Maske bei Demo in Kärnten

38-Jähriger wollte Identität nicht preisgeben, wehrte sich heftig - Anzeige auf freiem Fuß

Ein 38-jähriger Klagenfurter ist am Montagabend bei einer Corona-Demo in der Landeshauptstadt festgenommen worden, weil er sich beharrlich weigerte, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Wie die Polizei berichtete, wollte er auch seine Identität nicht preisgeben, also wurde er festgenommen. Er wehrte sich heftig gegen die Festnahme, wurde aber von den Beamten überwältigt.

Nach der Einvernahme durfte er nach Hause gehen. Der Mann wird auf freiem Fuß wegen Verstoßes gegen Corona-Maßnahmen und Widerstands gegen die Staatsgewalt angezeigt. Bei der Demonstration durch die Innenstadt unter dem Titel "Protest mit Kerzen gegen die Einschränkung der Grundrechte unter dem Deckmantel einer Pandemie" hatten 200 bis 250 Protestierende teilgenommen.