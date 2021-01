Corona - Feucht-fröhliche Eisstockrunde in Kärnten angezeigt

Acht Personen ohne Abstand und Mund-Nasen-Schutz in Gemeinschaftshaus

Ein Eisstockschießen mit anschließendem geselligen Beisammensein hat am Mittwochabend die Polizei im Bezirk St. Veit an der Glan auf den Plan gerufen. Ein 63-jähriger Mann hatte auf einer Eisbahn im Bezirk ein Eisstockschießen veranstaltet, an dem insgesamt acht Personen teilnahmen - darunter Freunde und Familienangehörige des Organisators aus verschiedenen Ortschaften, teilte die Polizei mit.

Nach dem Eisstockschießen begab sich die Runde ins örtliche Gemeinschaftshaus, wo "unter Missachtung der Ausgangsbeschränkung, ohne Sicherheitsabstand bzw. ohne Mund-Nasen-Schutz alkoholische Getränke" konsumiert wurden, hieß es im Polizeibericht. Alle Teilnehmer werden angezeigt.