Corona - FFP2-Maskenpflicht bei Gericht angelaufen

Dürfte sich noch nicht ganz herumgesprochen haben - Journalist und Anwältin am Wiener Landesgericht für Strafsachen mit herkömmlichem Mund-Nasen-Schutz

Seit Montag gilt in den Amtsgebäuden und Gerichten FFP2-Maskenpflicht. Das dürfte sich allerdings noch nicht bis zu jedem durchgesprochen haben. Am Wiener Landesgericht für Strafsachen wurden am Vormittag ein Journalist und eine Anwältin gesichtet, die einen herkömmlichen Mund-Nasen-Schutz trugen. Zwischen einem weiteren Bürger, der sich nicht an die neuen Spielregeln hielt, und einem FFP2-Masken-Träger kam es im Raucherhof beinahe zu Tätlichkeiten.

Der Journalist saß kurz vor 10.00 Uhr mit einem Mund-Nasen-Schutz vor einem Verhandlungssaal, um über einen Prozess zu berichten. Auf die verschärften Vorkehrungen zum Schutz vor einer Weiterverbreitung des Coronavirus angesprochen - FFP2-Masken sind inzwischen an sämtlichen heimischen Gerichten verpflichtend vorgeschrieben -, erklärte der Medienvertreter, diese wären nur im Handel, in Öffis und in Amtsgebäuden, nicht aber bei Gericht vorgesehen. Außerdem verwies er auf einen Aushang der Hausordnung, der tatsächlich überholt und noch nicht aktualisiert worden war. Schließlich ließ sich der Journalist aber von der nunmehrigen Rechtslage überzeugen, holte eine FFP2-Maske hervor, mit der er ein öffentliches Verkehrsmittel benutzt hatte, und setzte diese zumindest rechtzeitig vor Verhandlungsbeginn auf.

In einem anderen Prozess legte sich eine Verfahrenshelferin in einem schwarzen Designer-Mund-Nasen-Schutz für ihren Mandanten ins Zeug. Gegenüber der APA erklärte die Anwältin nach der Verhandlung sinngemäß, sie habe zwar auch eine FFP2-Maske dabei, diese sei jedoch in Weiß gehalten, weshalb sie diese nicht gern trage.

Im Innenhof, der von Rauchern zum Qualmen genutzt wird, hatte sich ein weiterer MNS-Verfechter eine Zigarette angezündet. Nachdem er ausgeraucht hatte, zog er sich wieder den Mund-Nasen-Schutz über die Mundpartie und wurde darauf von einem FFP2-Nutzer angestänkert. Zwischen den beiden Männern kam es darauf zu einem hitzigen Wortgefecht, es fielen Schimpfwörter und die Bezeichnung "Lebensgefährder". Augen- und Ohrenzeugen gingen schließlich dazwischen und trennten die Streithähne.