Corona - Flughafen Graz 2020 mit 81 Prozent weniger Passagieren

Gästeaufkommen sank von 1,036 Mio. auf knapp 200.000 - Umsatzeinbruch um rund 65 Prozent - Pilotprojekt mit Antigen-Testung vor Abflug

Der Flughafen Graz hat 2020 wegen der Corona-Pandemie ein Minus von rund 81 Prozent bei den Fluggästen verbucht. Statt 1,036 Mio. Passagieren wie 2019 waren es gerade einmal knapp 200.000. Bei der Fracht ist der Rückgang mit 14,5 Prozent moderat ausgefallen. Bei der Präsentation der Zahlen am Mittwoch sind auch die beiden neuen Geschäftsführer vorgestellt worden: Jürgen Löschnig und Wolfgang Grimus. Sie sind Langzeit-Chef Gerhard Widmann gefolgt, der in den Ruhestand ging.

Finanzstadtrat Günter Riegler (ÖVP) sagte, dass die Zahlen "wenig erfreulich" seien, doch das soll nicht den Erfolg seit 2004 schmälern, denn seit damals gehört der Flughafen Graz zur Gänze der Stadt. Einen wesentlichen Teil dazu beigetragen habe Widmann. Er habe den Airport zu über einer Million Passagieren pro Jahr verholfen. Seit 2005 seien so mehr als 85 Mio. Euro in das Budget der Stadt Graz geflossen.

Auf die Dividende von rund 5 Mio. Euro, die zuletzt pro Jahr ausgeschüttet wurde, müsse aber nach 2020 vorerst verzichtet werden. Der Umsatz des Flughafens ist laut Holding Graz-Vorstand Wolfgang Malik um 65 Prozent eingebrochen, die Passagierzahlen waren so niedrig wie zuletzt vor knapp 35 Jahren. Noch werde die Bilanz für 2020 erstellt, aber es ist mit einem negativen Ergebnis zu rechnen. Malik bezog sich auf die Einschätzung der Experten vom Zivilluftbeirat: Demnach könnte der Flugverkehr das Level von 2019 wohl erst 2024 wieder erreichen, ein anderes Szenario sprach aber auch erst von 2029.

Für den "Recovery-Prozess" (Aufhol-, Erholungsprozess) sind nun die beiden neuen Geschäftsführer zuständig: "Mit Wolfgang Grimus wurde ein international bestens vernetzter Manager und mit Jürgen Löschnig ein versierter Finanzmanager der Holding Graz mit neun Jahre Erfahrung engagiert", hieß es. Löschnig blickte auf 2020 zurück: "Jänner und Februar 2020 waren noch auf Rekordkurs", doch dann hätten sich die Erwartungen zerschlagen. Im März baute das Personal noch Urlaube und Zeitguthaben auf, seit April gibt es Kurzarbeit, die immer noch anhalte.

"Die Öffnungszeiten des Flughafens wurden auf die jeweils aktuelle Situation angepasst, um auch hier Personalkosten zu sparen. Investitionen und sonstige Ausgaben wurden auf das absolut Notwendige reduziert, wodurch die Arbeitsplätze gesichert werden konnten und die Auswirkungen auf den Flughafen insgesamt relativ gut abgefedert wurden", sagte der neue Geschäftsführer.

Die Passagierzahlen von 2020 im Detail: In der Linie zeigt die Entwicklung mit 184.666 Fluggästen (2019: 895.093) ein Minus von 79,4 Prozent. Im Charterbereich wurde mit 14.824 Fluggästen (2019: 141.836) ein Minus von 89,6 Prozent verzeichnet. Die Auswirkungen auf den Frachtbereich sind im Vergleich zu den Passagieren geringer ausgefallen. Das Gesamtfrachtaufkommen entspricht mit 16.220 Tonnen (2019: 18.970) einem Minus von 14,5 Prozent.

Derzeit können vom Flughafen Graz zwei Drehkreuze angeflogen werden: Wien und Amsterdam. In die Niederlande wird mit KLM geflogen und da befinde man sich derzeit in einem Pilotprojekt, denn die Vorgaben aus Holland verlangen nicht nur einen negativen PCR-Test, sondern auch einen negativen Antigen-Test, der maximal vier Stunden alt sein darf. Daher werden momentan alle, die nach Amsterdam fliegen, am Flughafen einem Antigen-Test unterzogen. Laut Grimus dürfte das wohl vor jedem Abflug Standard werden.

Grimus blickte vorsichtig optimistisch auf den Sommer 2021. Er hoffe, dass Ende Mai oder Anfang Juni die Nachfrage nach Urlaubsflügen groß genug sei. Befragungen zufolge sei jedenfalls eine "enorme Reiselust" zu bemerken, sagte er. Entscheidend sei aber der Verlauf der Pandemie sowie die Test- und Impfstrategien. Rund 15 Charterketten zu Badezielen sind ab Graz geplant. Unter den Flugzielen finden sich mit den griechischen Inseln Naxos, Karpathos oder Zakynthos auch drei neue Destinationen. Beliebte Ferienziele wie Brac, Mallorca, Rhodos oder Antalya stehen auch wieder zur Auswahl. Auch an der Wiederaufnahme der für die steirische Wirtschaft wichtigen Linien nach Frankfurt, München, Stuttgart, Düsseldorf und Zürich werde gearbeitet.

Riegler nahm bei der Vorstellung der beiden neuen Geschäftsführer auch Bezug zu der von den Grazer Grünen am Wochenende vorgebrachten "Postenschacher"-Kritik: Nicht nur die Besetzung der beiden neuen Geschäftsführer am Flughafen Graz sei "absolut transparent" gewesen, es gab eine öffentliche Ausschreibung und zusammen mit einer Personalberatungsfirma habe man bei einem Hearing die Wahl getroffen. "Wenn der politische Mitbewerb in einer unerträglich populistischen Weise von Postenschacherei spricht, dann ist das eine Beleidigung an alle Beteiligten, denn wir haben seit 2017 zahlreiche überaus erfolgreiche und langjährige Führungskräfte weiterbestellt, in der Holding, in der Messe, bei den Bühnen Graz, beim Tourismus und in der ITG." Er empfand das als ein "äußerst unangenehmes politisches Manöver".