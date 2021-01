Corona - Förderung für Mehrausgaben im privaten Pflegebereich in NÖ

Bis zu 19 Millionen Euro werden insgesamt ausgeschüttet - Start noch in dieser Woche

In Niederösterreich erhält der private Pflege- und Betreuungsbereich eine Förderung für Corona-bedingte Mehrausgaben. Ausgeschüttet werden auf Beschluss der Landesregierung insgesamt bis zu 19 Millionen Euro, wurde am Dienstag in einer Aussendung festgehalten. Die Auszahlung startet im Laufe dieser Woche. Ausgeglichen werden sollen u.a. Mehraufwendungen für Personal sowie für diverse Schutzmaßnahmen und Testungen.

Konkret gehen die Subventionen an private Pflegeheime, sozialmedizinische und soziale Betreuungsdienste sowie Behinderteneinrichtungen. Mit den Förderungen könnten zusätzliche finanzielle Belastungen "abgeschwächt und die Versorgung hilfsbedürftiger Personen nachhaltig gesichert werden", betonte Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP).