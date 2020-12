Die FPÖ fordert Umsatzersatz für Zulieferbetriebe. Dabei geht es um Unternehmen, die selber nicht von den coronabedingten Betriebsschließungen betroffen sind, aber geschlossene Betriebe beliefern. "Auch die unzähligen Zulieferbetriebe, wie etwa Getränke-, Obst-, oder Gemüsehändler müssen rasch einen Umsatzersatz erhalten", fordert FPÖ-Wirtschaftssprecher Erwin Angerer in einer Aussendung. Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) hat in Kürze eine Lösung in Aussicht gestellt.