Corona - FPÖ fürchtet harten Schlag für Wirtschaft

Gemeindebund begrüßt Öffnungsschritte

Die FPÖ fürchtet durch die langsamen Öffnungsschritte nach dem Corona-Lockdown einen harten Schlag für den Arbeitsmarkt und die Wirtschaft. Für Bundesparteiobmann Norbert Hofer kommt die Öffnung des Handels nun zu spät, da er einen Kundenansturm auf die Geschäfte erwartet.

Hofer kritisierte in einer Aussendung am Mittwoch, dass der Lockdown nur teilweise zurückgefahren wird. Gastronomie und Hotellerie bekämen nicht die Chance, unter klaren Regeln wieder zu arbeiten. Die Öffnung der Skilifte begrüßt Hofer, da sich Bewegung im Freien positiv auswirke. Er kann aber nicht nachvollziehen, dass dies erst ab Weihnachten passiert.

"Wir unterstützen alle Maßnahmen, die evidenzbasiert umgesetzt werden, um die Ausbreitung des Corona-Virus einzudämmen. Nicht nachvollziehbare, ja sogar schädliche Maßnahmen wie die Massentests lehnen wir ab. Wir brauchen diese Kapazitäten dringend in anderen Bereichen", stellte der Parteiobmann fest. Die Verteilung von teilweise offenbar minderqualitativen Masken an Alters- und Pflegeheimen kritisierte Hofer einmal mehr und erklärte, dass eine rechtliche Prüfung der Haftungsfrage im Laufen sei.

Der Österreichische Gemeindebund wiederum begrüßt die Öffnungsschritte. "Uns allen ist klar, dass es beim Kampf gegen das Corona-Virus in den nächsten Wochen und Monaten noch große gemeinsame Kraftanstrengungen von allen Bürgerinnen und Bürgern braucht. Die in den nächsten Tagen geplanten Massentests leisten dabei auch einen wichtigen Beitrag", erklärte Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl in einer Aussendung. Positiv sieht der Gemeindebund auch den wieder beginnenden Regelbetrieb in Kindergärten und Pflichtschulen.