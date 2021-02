Corona - FPÖ Kärnten fordert zu Schulstart Anerkennung von Heim-Tests

Privatsphäre der Kinder soll geschützt werden - Eltern sollen Test mit Unterschrift bestätigen

Vor dem Schulstart am Montag, ab dem Schüler in den Klassen einen Corona-Selbsttest durchführen sollen, hat die Kärntner FPÖ die Anerkennung von Tests gefordert, die zu Hause gemacht wurden. Wie der stellvertretende Klubobmann, Christian Leyroutz, am Freitag bei einer Pressekonferenz sagte, befürchte er, dass die Privatsphäre der Kinder verletzt werden könnte, wenn die Tests in den Schulen durchgeführt werden.

Laut Leyroutz könnten Tests der Weg sein, "zur Normalität zurückzukehren". Dazu sollten Eltern die Tests aber auch gemeinsam mit ihren Kindern durchführen können. "Wenn das für die Eltern nicht möglich ist, sollen sie mit den Testkits zu den Teststraßen kommen können, damit sie dort Hilfe bekommen." Auf die Frage, wie in den Schulen denn kontrolliert werden soll, ob der Test auch ordnungsgemäß gemacht wurde, meinte Leyroutz, Eltern könnten das mit ihrer Unterschrift bestätigen: "Ein Vertrauen in die Bevölkerung muss gegeben sein." Und: "Eltern, die diese Tests ablehnen, kommunizieren das auch offen und werden das dann nicht falsch bestätigen."