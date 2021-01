Corona - FPÖ-KPÖ-Allianz berief Sonderlandtag in der Steiermark ein

Vorwurf von "Planungschaos" bei Aufarbeitung der Wirtschaftskrise und "Bildungschaos" rund um Lockdowns

Die ideologisch am weitesten auseinanderliegenden Oppositionsparteien der Steiermark kooperieren für die Einberufung eines Sonderlandtags: FPÖ und KPÖ orten ein "Planungschaos" in der Coronakrise. Sie wollen dazu die Landesrätinnen Barbara Eibinger-Miedl und Juliane Bogner-Strauß (beide ÖVP) befragen. Die Sondersitzung wird am Dienstag, 2. Februar um 10.00 Uhr im Landhaus stattfinden. Die Grünen schlossen sich mit einer dringlichen Anfrage an Bogner-Strauß zu Pflegeheimen an.

"Grund dafür sind die täglichen Horrormeldungen aus dem Bereich des Arbeitsmarktes, die drohende Pleitewelle, das fortlaufende Bildungschaos und die vielen politischen Fehlentwicklungen im Gesundheitswesen sowie die unkoordiniert wirkenden Abläufe rund um die Impfung", hieß es am Donnerstag in einer gemeinsamen Aussendung der Freiheitlichen und der Kommunisten.

"Täglich bekommen wir in unserem Bürgerbüro Anrufe von existenziell bedrohten Unternehmern, verzweifelten Arbeitnehmern und Familien, die finanziell in eine immer schwierigere Situation abdriften. Der Dauer-Lockdown droht eine in der Zweiten Republik noch nie da gewesene Wirtschafts- und Sozialkrise auszulösen", sagte FPÖ-Klubobmann Mario Kunasek. Eine dringliche Anfrage an Wirtschaftslandesrätin Eibinger-Miedl sei daher geplant.

Darüber hinaus planen die Freiheitlichen eine weitere dringliche Anfrage an Bildungslandesrätin Bogner-Strauß zu den Themenkomplexen Schulen, Ferien und Kinderbetreuung. "Die Politik hat aufgrund des Bildungschaos eine für die Eltern nicht mehr tragbare Situation herbeigeführt. Die Schulen müssen öffnen und der Zickzack-Kurs im Betreuungsbereich muss beendet werden. Auch Kosten für nicht erbrachte Betreuungsleistungen werden im Zuge unserer Fragen behandelt werden", meinte Kunasek.

Die Grünen schlossen sich am Donnerstagnachmittag an und bringen eine dringliche Anfrage wegen des "Corona-Managements in den Pflegeheimen ein und wollen 28 Fragen an Bogner-Strauß richten. "In keinem anderen Bundesland gibt es mehr Corona-Tote in den Pflegeheimen als in der Steiermark, die bisher getroffenen Maßnahmen sind zu wenig", wie es in einer Aussendung des Grünen Landtagsklubs hieß.

