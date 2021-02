Corona: FPÖ kritisiert Untersagung von Covid-Demo in Tirol scharf

Abwerzger: "Regierung, die Angst vor der eigenen Bevölkerung hat, sollte sofort den Hut nehmen"

Die Untersagung einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen der türkis-grünen Bundesregierung, die Samstagnachmittag in Innsbruck hätte stattfinden sollen, hat heftige Kritik der Tiroler FPÖ hervorgerufen. "Die Untersagung der Kundgebung ist verfassungsrechtlich nicht tragbar, dies sollte auch die Exekutive wissen", erklärte Landesparteiobmann Markus Abwerzger in einer Aussendung. Eine Regierung, die Angst vor der eigenen Bevölkerung habe, sollte "sofort den Hut nehmen".

Und Abwerzger sah auch ein Messen mit zweierlei Maß und spielte dabei auf eine in Innsbruck zuletzt stattgegebene und abgehaltene Flüchtlingsdemo an, die wegen der Teilnahme des "schwarzen Blocks" aus dem Ruder lief. "Der 'schwarze Block' wird in Innsbruck geduldet, besorgte Bürgerinnen und Bürger offenbar nicht", folgerte der FPÖ-Chef.

"Besonders verwerflich" ist für Abwerzger, der selbst Rechtsanwalt ist, ein Passus in der Begründung, wonach die Teilnahme von Eltern samt Kindern an einer untersagten Demonstration eine Gefährdung des Kindeswohles darstelle, sodaß ein Bericht an die Jugendwohlfahrtsbehörde erstattet werde: "Das ist ungeheuerlich, dass solche Schritte angedroht werden, das ist pure Einschüchterung der Bevölkerung".

Die Kundgebung am Samstag wäre unter dem Titel "Friede, Freiheit, Souveränität - Regierungsmaßnahmen" gestanden. Die Polizei sprach in der Begründung der Untersagung davon, dass mit einer "massiven Teilnehmermobilisierung" mit über 1.000 Teilnehmern aus verschiedenen Bundesländern zu rechnen sei. Auf Basis einer "amtsärztlichen Stellungnahme des Stadtmagistrats Innsbruck ist die Abhaltung von mobilen Großversammlungen epidemiologisch nicht zu verantworten", hieß es.