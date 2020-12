Corona - FPÖ ortet bei Polizeibefugnissen Grundrechtswidrigkeiten

Kickl sieht "grundrechtswidrige Generalbefugnis" für die Polizei - Kritisiert auch "Aushebelung des Meldegesetzes" - SPÖ zu Gratis-FFP2-Masken: Sinnvolle Maßnahme, aber zu spät

Die FPÖ übt an den von ÖVP und Grünen geplanten weiteren Schritte in der Corona-Bekämpfung scharfe Kritik. Klubobmann Herbert Kickl sieht im Vorhaben, künftig auch der Polizei Kontrollen in Betriebsstätten, Arbeitsorten, Verkehrsmitteln und bestimmten Orten zu ermöglichen, eine Grundrechtswidrigkeit. Beim Plan, allen Personen über 65 Jahren FFP2-Masken per Post zuzuschicken, ortet er einen "massiven Eingriff in das Melderecht und damit den Datenschutz".

Verärgert zeigte sich Kickl auch über die Informationspolitik der Regierungsfraktionen gegenüber der Opposition. Erst am späten Montagnachmittag bzw. -abend seien die entsprechenden Abänderungsanträge, die am Dienstag im Gesundheitsausschuss behandelt werden, "kurzfristig und ohne die zwischen den Parlamentsfraktionen konsensual geltende 24-Stunden-Vorlaufzeit" übermittelt worden. Und diese würden "massive materielle Änderungen" enthalten. "Fast alle diese Maßnahmen enthalten massive grundrechtswidrige und rechtsstaatlich höchst bedenkliche Eingriffe", so der blaue Klubchef in einer Aussendung.

Kickl sieht vor allem das "Hausrecht" der Bürger und Unternehmer sowie Verkehrsteilnehmer "massiv eingeschränkt". "ÖVP-Minister (Karl, Anm.) Nehammers Polizei soll jetzt durch eine überfallsartig eingebrachte und damit absolut heimtückische Novellierung des Covid-19-Maßnahmengesetzes die grundrechtswidrige Generalbefugnis erhalten, gemäß § 9 jede Betriebsstätte, jeden Arbeitsort, jedes Verkehrsmittel und bestimmte Ort, das heißt auch jede Privatwohnung und jedes Privathaus zu betreten und zu kontrollieren", warnte er (im COVID-19-Maßnahmengesetz ist allerdings der "private Wohnbereich" dezidiert von den "bestimmten Orten" ausgenommen, Anm.).

"Damit nicht genug kommt es zu weiteren Maßnahmen gegen die österreichischen Bürger im Zusammenhang mit Zwangsmassentestungen, Zwangsmassenimpfungen und Zwangsmaskentragepflicht", so Kickl. Die Zusendung von zehn FFP2-Masken an alle über 65-Jährige erfolge "unter Aushebelung des Meldegesetzes und des Datenschutzes". Und es würde ihn "nicht wundern", "wenn ÖVP und Grüne in den Plenarsitzungen am 10. und 11. Dezember mittels Abänderungsantrags überfallsartig auch noch eine Zwangsmaskentragepflicht zumindest für die Generation ab dem 65. Lebensjahr einführen", befürchtet Kickl.

Grundsätzlich positiv sah SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner die geplante Gratis-Masken-Aktion. "Die Maßnahme selbst ist natürlich eine sinnvolle. FFP2-Masken sind für Risikogruppen sinnvoller", sagte sie am Rande einer Pressekonferenz. Sie frage sich aber, "warum dies erst im Corona-Monat neun" geschieht. Besser wäre es gewesen, die Bestellung der Masken bereits im Sommer zu tätigen, betonte sie. Auch müsse man auf die Kosten achten und darauf, dass nicht zu überteuerten Preisen eingekauft wird.