Corona - FPÖ sieht bei Mangel-Masken "größten Gesundheitsskandal"

Hofer fordert Entlassung des Gesundheitsministers

Die FPÖ hat wegen der Verteilung von teilweise offenbar minderqualitativen CPA-Masken an Altenwohn- und Pflegeheimen scharfe Kritik an Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) geübt. Bundesparteiobmann Norbert Hofer sah darin den "größten Gesundheitsskandal in der Geschichte der Zweiten Republik" und forderte die Entlassung des Ministers.

Laut der Aussendung wurde nur eine einzige Charge der Lieferung aus China überprüft – "erst nach Hinweisen aus einem Bundesland wurden weitere Überprüfungen vorgenommen", hieß es. "In Österreich sind bislang 2.616 Menschen an oder mit Corona verstorben. Rund 40 Prozent dieser Todesfälle – genauer gesagt 1.046 Menschen – haben einen Bezug zu Altenwohn- und Pflegeheimen. Die ungeprüften China-Masken wurden in Verantwortung des Gesundheitsministers genau dort eingesetzt. Der Bundeskanzler muss jetzt endlich die Konsequenzen ziehen und den Gesundheitsminister entlassen", forderte Hofer.

Der FPÖ-Obmann forderte die Regierung zudem auf, ausreichend Testkapazitäten für den Gesundheitsbereich zur Verfügung stellen. Mitarbeiter, Bewohner und Besucher müssten sicher sein. "Wir haben zudem mehrmals gefordert, dass Schutzausrüstung zentral beschafft werden muss. Und zwar von der öffentlichen Hand und nicht vom Roten Kreuz", erklärte Hofer. Es sei Aufgabe des Gesundheitsministers, bei dieser wichtigen Frage selbst aktiv zu werden. Dass die "China-Masken dann auch vom Gesundheitsministerium nicht ordentlich geprüft wurden und an die Altenheime verteilt worden seien, sei geradezu unfassbar".