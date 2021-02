Corona - Frankreich meldet höchste Zahl neuer Fälle seit November

Aber weniger Todesfälle als am Vortag - Höchste Werte seit Jänner in Tschechien und der Slowakei

Frankreich hat am heutigen Mittwoch mit 31.518 Neuinfektion den stärksten Anstieg seit Mitte November gemeldet. Vergangenen Mittwoch lag die Zahl bei 25.018. Die Zahl der neuen Todesfälle lag bei 277 nach 431 am Dienstag.

Die höchsten Fallzahlen seit über einem Monat hatten zuvor auch Österreichs Nachbarländer Tschechien und Slowakei gemeldet. In Tschechien wurden am Dienstag 15.672 Neuinfektionen registriert, der höchste Wert seit 6. Jänner. In der Slowakei wurden 3.547 neue Coronafälle gezählt, so viel wie seit 12. Jänner nicht mehr, meldete die tschechische Nachrichtenagentur CTK