Corona - Frankreich verschärft Einreiseregeln für Bezirk Moselle

Negativer PCR-Test für nicht-berufliche Fahrten nach Moselle Pflicht

Wegen der Häufung hoch ansteckender Coronavirus-Varianten verschärft Frankreich die Einreiseregeln für die an der deutschen Grenze liegende Region Moselle. Für alle nicht-beruflichen Fahrten in den französischen Verwaltungsbezirk ist ab März ein negativer PCR-Test nötig, wie das Gesundheits- und Europaministerium am Donnerstag in Paris mitteilten. Im Département Moselle an der Grenze zu Deutschland breitet sich die südafrikanische Corona-Variante stark aus.

Frankreich und Deutschland vereinbarten überdies wöchentliche Corona-Tests für Berufspendler im Grenzgebiet, wie die Regierung in Paris weiter mitteilte. Zudem könnten deutsch-französische Polizei-Patrouillen verstärkt werden. Oberstes Ziel der beiden Länder ist es demnach, "dass Grenzpendler ihre berufliche Tätigkeit weiter ausüben können". Pendler aus Luxemburg sind von der Neuregelung nicht betroffen, wie es aus dem französischen Europaministerium hieß.

Anders als Tirol hat Deutschland die französische Region bisher nicht als Virusvarianten-Gebiet eingestuft. Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hatte dies wiederholt als Ungleichbehandlung kritisiert.