Corona - Frankreich verzeichnet weniger Neuinfektionen

Auch Zahl der Patienten auf Intensivstationen leicht gesunken

Die Zahl der Neuinfektionen in Frankreich geht zurück. Das Gesundheitsministerium meldete am Donnerstag 21.150 weitere Fälle binnen eines Tages nach 28.383 am Mittwoch. Im Krankenhaus liegen den Angaben zufolge derzeit 32.345 mit Corona infizierte Patienten, knapp 500 weniger als einen Tag zuvor.

Die Zahl der Patienten auf Intensivstationen ist innerhalb von 24 Stunden um 122 auf 4653 gesunken. Insgesamt wurden in Frankreich bisher fast 2,1 Millionen Corona-Fälle bestätigt. Die Zahl der Corona-Toten ist um 429 auf 47.127 gestiegen.