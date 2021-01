Corona - Frankreich zeichnete Tausende für Einsatz in der Krise aus

Und Würdenträgern besonders viele Menschen aus Gesundheitsbereich

Für ihr Engagement im Kampf gegen Covid-19 hat Frankreich mehr als 2.000 Menschen ausgezeichnet. Dies sei von Präsident Emmanuel Macron so gewünscht gewesen, teilte die Großkanzlei der Ehrenlegion am Freitag mit. Unter den Würdenträgerinnen und Würdenträgern des nationalen Verdienstordens und der Ehrenlegion befinden sich demnach besonders viele Menschen aus dem Gesundheitsbereich.

Dennoch bezeuge die große Vielfalt von Aktivitäten der Ausgezeichneten die starke Mobilisierung der Franzosen für die nationalen Bemühungen. 40 Personen wurden posthum mit der Ehrenlegion ausgezeichnet. Es handle sich hierbei hauptsächlich um Ärzte, Pfleger und Personal in Krankenhäusern und Altenheimen, hieß es in der Mitteilung. Auch Unternehmer, deren Firmen in der Krise Beatmungsgeräte, Masken oder Handdesinfektionsmittel hergestellt haben, befinden sich unter den Geehrten. Ebenso Personen, die Franzosen im Ausland geholfen oder Unternehmen finanziell unterstützt haben.

Insgesamt wurden am Freitag rund 3.900 Menschen ausgezeichnet. Die für ihre Arbeit in der Gesundheitskrise Geehrten machten etwa zwei Drittel davon aus.

Die Corona-Krise hat Frankreich mit seinen knapp 67 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern schwer getroffen. Mehr als zweieinhalb Millionen Infektionen mit dem Coronavirus wurden registriert. Etwa 64.600 Menschen starben. An sie und an die in der Krise Engagierten erinnerte Macron auch in seiner Neujahrsansprache am Donnerstagabend.