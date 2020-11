Frankreichs Ministerpräsident Jean Castex will die im März geplanten Regionalwahlen wegen der Corona-Pandemie um drei Monate verschieben. Castex werde eine Verlegung auf Juni vorschlagen, teilt sein Büro mit. In Frankreich sind die Infektionszahlen zuletzt massiv gestiegen. Das Land ist in einem zweiten Lockdown und weist mittlerweile weltweit die viertmeisten bestätigten Ansteckungen mit dem Coronavirus auf - nach den USA, Indien und Brasilien.