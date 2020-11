Corona - Französische Sekte: Knuddeln gegen die Regeln

Rael-Sekte startet neue Kampagne "Free hugs"

Eine französische Sekte will sich die Sehnsucht vieler Menschen nach Körperkontakten in der Corona-Pandemie zunutze machen. Die Rael-Sekte rief ihre Anhänger am Mittwoch auf, weltweit mit "Gratis-Knuddeln" gegen die Abstandsregeln zu protestieren. Die Gruppe nutzt bereits seit 2014 die Kampagne "Free hugs", um neue Mitglieder zu gewinnen.

Die Corona-Regeln für mehr soziale Distanz seien "kriminell" und schränkten "die Freiheit ein, sein eigenes Leben in Gefahr zu bringen", erklärte die Sekte. Sie wurde in den 1970er Jahren von dem französischen Journalisten Claude Vorilhon alias Rael gegründet.

Rael gibt sich als "Botschafter" einer "atheistischen Religion" aus, die für das Klonen, die "sinnliche Meditation" und polyamouröse Beziehungen mit vielen Menschen eintritt. In Frankreich ist die Bewegung seit 1995 als Sekte eingestuft. Gründer Vorilhon glaubt unter anderem, dass die Erde vor 25.000 Jahren von Außerirdischen gegründet wurde. Er gibt an, diese selbst getroffen zu haben.