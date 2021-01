Corona - Französischer Berater für Grenzschließung zu Großbritannien

Fontanet: Bis Ende März sollen zehn bis 15 Millionen Franzosen geimpft werden

Wegen der britischen Mutation des Coronavirus hat ein Regierungsberater in Frankreich die Schließung der französischen Grenze zu Großbritannien gefordert. Dies sollte auch für andere Länder erwogen werden, in denen die in Großbritannien entdeckte Variante häufig aufgetreten ist, sagte Arnaud Fontanet, Mitglied des Wissenschaftsausschusses, dem TV-Sender BFM am Montag.

Um die Pandemie in Frankreich unter Kontrolle zu bekommen, müssten bis Ende März zehn bis 15 Millionen Menschen geimpft werden, so Fontanet. Bis Ende Juni sollten dann 25 bis 30 Millionen Personen geimpft sein, ergänzte er.

Der Ausbruch des Coronavirus hatte im Frühjahr des vergangenen Jahres zu Grenzschließungen in der gesamten Europäischen Union geführt. Zuletzt wurde die Debatte um Grenzschließungen durch die Ausbreitung zweier gefährlicher Varianten des Coronavirus wieder angeheizt. In der Folge verhängten mehrere Länder, darunter auch Österreich, Landeverbote für Flugzeuge aus Südafrika und Großbritannien.