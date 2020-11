Corona - Französischer Botschafter bedankt sich bei AKH

Wegen erfolgreicher Behandlung von Covid-19-Infektion - Botschafter war 19 Tage im AKH

Der französische Botschafter in Wien, Gilles Pécout, hat sich am Mittwoch auf Twitter für die Behandlung seiner Covid-19-Infektion im Wiener AKH bedankt. "Nach 19 Tagen gestern aus dem Wiener AKH @MedUni_Wien entlassen, wo ich für eine schwere Covid-Erkrankung optimal behandelt wurde. Herzlichen Dank an das Personal und die Ärzte für ihre Kompetenz, akademische Strenge und Humanität. Mit meiner tiefen Bewunderung, alles Gute!", schrieb Pécout.

Am Mittwoch wurden in Österreich 7.091 Neuinfektionen gemeldet. 682 Covid-19-Erkrankte benötigten intensivmedizinische Versorgung. Als bestätigt aktiv infiziert galten österreichweit 76.896 Menschen. Bisher wurden in Österreich 2.054 Corona-Tote verzeichnet.