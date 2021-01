Corona - Französischer Experte: Brauchen wohl neuen Lockdown

Wegen neuer Virus-Varianten

Angesichts neuer, ansteckenderer Varianten des Coronavirus hat sich Frankreichs führender Regierungsberater für einen dritten Lockdown ausgesprochen. Dies werde möglicherweise schon im Februar notwendig werden, sagte Jean-Francois Delfraissy dem Sender BFM am Sonntag. "Sollten wir die Vorschriften nicht verschärfen, werden wir uns ab Mitte März in einer sehr schwierigen Situation wiederfinden."

Das Auftreten der neuen Varianten habe die Gesundheitslage dramatisch verändert, sie seien das Äquivalent zu einer ganz neuen Pandemie. Die bestehenden Impfstoffe seien dabei weniger wirksam gegen die zuerst in Südafrika nachgewiesene Mutation. Die französische Regierung will am Mittwoch über etwaige neue Maßnahmen beraten.