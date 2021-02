Corona - Friauls Gewerkschaften gegen Tests für Pendler nach Kärnten

"Verstoß gegen EU-Prinzip des freien Personenverkehrs"

Die italienischen Gewerkschaften protestieren gegen die bei der Einreise nach Österreich erforderlichen regelmäßigen Coronatests. "Die von der österreichischen Regierung beschlossenen Maßnahmen widersprechen der Empfehlung des Europarats Ende Jänner, laut der die Mitgliedsstaaten Personen, die in Grenzgebieten leben, oder pendeln, nicht zu Tests, oder zu einer Quarantäne zwingen können", hieß es in einer Aussendung der Gewerkschaften in Friaul-Julisch Venetien.

Die bei der Einreise nach Österreich erforderlichen Tests seien eine schwere Belastung für friaulische Pendler, die in Kärnten arbeiten. Die Testpflicht widerspreche dem EU-Prinzip des freien Personenverkehrs. Die Gewerkschaften forderten Österreich auf, die Pflicht zu einem wöchentlichen Test zu überdenken. Während Abstriche in Österreich kostenlos sind und man sich auch in Apotheken testen lassen könne, müssten Pendler in Friaul für die Tests zahlen.

Die Gewerkschaften wollen die Region Friaul-Julisch Venetien bitten, für die Kosten der Tests für Pendler aufzukommen und sich bei der Kärntner Landesregierung für eine Lösung des Problems einzuschalten. Dies sei dringend notwendig, da unter anderem fast 3.000 Italiener in Kärnten leben.