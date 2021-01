Corona - Fünf Fälle von südafrikanischer Mutation in Tirol

Gingen offenbar auf Cluster im Zillertal zurück - Auch bei weiteren 21 Verdachtsfällen von Mutation auszugehen

In Tirol sind Fälle der südafrikanischen Coronavirus-Mutation nachgewiesen worden. Konkret lag die Mutation bei fünf positiven PCR-Proben vor - größtenteils mit Bezug zu einem Cluster in Hochfügen im Zillertal vor, teilte das Land am Samstag mit. Entsprechende Bestätigungen der AGES lagen bereits vor. Betroffen seien unter anderem Mitarbeiter der dortigen Seilbahnen, mittlerweile habe sich das Virus vor allem im vorderen Zillertal weiterverbreitet, hieß es.

Bei 21 weiteren Proben aus demselben Cluster ist laut AGES davon auszugehen, dass diese ebenfalls auf die britische Virus-Mutation zurückzuführen sind. Erstmals war die südafrikanische Mutation in Österreich Ende Dezember bei einer Person am Flughafen in Wien-Schwechat nachgewiesen worden.