Corona - Fünf Festnahmen bei illegalen Partys in Paris

Insgesamt 93 Gäste verwarnt

Im Kampf gegen Feiern in Corona-Zeiten hat die Pariser Polizei fünf mutmaßliche Party-Organisatoren festgenommen. Den Verdächtigen werde vorgeworfen, andere Menschen gefährdet zu haben, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Beamten griffen am Wochenende in mehreren Stadtteilen der Millionenmetropole und unweit des Großflughafens Charles de Gaulle im Vorort Tremblay-en-France ein.

Zusammen 93 Gäste von verschiedenen Partys bekamen Verwarnungen - üblicherweise sind diese mit einem Bußgeld verbunden. Das von der Covid-19-Pandemie stark getroffene Frankreich hatte Mitte des Monats die Beschränkungen wieder gelockert. Es gilt aber weiter eine Art abendlicher Ausgangssperre: Menschen dürfen zwischen 20.00 Uhr und 6.00 Uhr nur mit triftigem Grund auf die Straße - dazu zählen der Arbeitsweg, Kinderbetreuung oder medizinische Notfälle.