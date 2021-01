Corona: Fünf italienische Regionen ab Montag orange

Italien will Impfkampagne beschleunigen

Italien führt ab kommender Woche wieder das Ampelsystem ein, mit dem die Anti-Covid-Maßnahmen je an die regionale Situation angepasst werden. Ab kommendem Montag fallen die Regionen Emilia Romagna, Lombardei, Venetien, Kalabrien und Sizilien in die orangefarbene Zone, geht aus einer am Freitag verabschiedeten Verordnung von Gesundheitsminister Roberto Speranza hervor.

Konkret bedeutet das für die Menschen etwa, dass Bars und Restaurants geschlossen bleiben und nur Essen zum Mitnehmen verkaufen dürfen. Der Bewegungsradius ist auf die Kommune beschränkt. Die anderen italienischen Regionen sollen als gelb eingestuft werden. Darüber hinaus hat die Regierung Conte noch bis zum 15. Jänner Reisen zwischen allen Regionen untersagt.

Seit dem 5. Jänner gelten strengere Parameter bei der Bestimmung der Maßnahmen des auf regionaler Ebene bestimmten Ampelsystems. So genügt ein Reproduktionsfaktor von 1, damit eine Region als orange Zone eingestuft zu wird. Die Verordnung Speranzas gilt bis zum 15. Jänner. Danach wird eine neue Regierungsverordnung mit Anti-Covid-Vorlagen erwartet. Am Freitag lag der durchschnittliche Reproduktionsfaktor in den 20 italienischen Regionen bei 1,03, teilten die Gesundheitsbehörden mit.

In der letzten Woche wurden 166 Infektionsfälle pro 100.000 Einwohner gemeldet. In allen Regionen seien die Infektionszahlen steigend. Die Gefahr einer dritten Infektionswelle in den nächsten Tagen sei nicht gebannt, daher sei Umsicht dringend notwendig, betonte der Präsident von Italiens Oberstem Gesundheitsinstitut Silvio Brusaferro.

Inzwischen wollen die italienischen Regionen die seit dem 27. Dezember laufende Impfkampagne beschleunigen. Bis zu 70.000 Impfungen pro Tag sollen durchgeführt werden. Die Regionen seien bereit, auch nachtsüber zu impfen, sagte der Präsident der Region Emilia Romagna, Stefano Bonaccini. Dies soll mithilfe der Hausärzte erfolgen. Die Zahl der Impfstellen soll italienweit auf 1.500 aufgestockt werden.