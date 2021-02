Corona - Fünf neue Todesfälle über das Wochenende in der Steiermark

46.798 Steirerinnen und Steirer genesen

Die Steiermark zählte mit Stand Montagfrüh 2.195 aktiv mit dem Coronavirus infizierte Personen. 46.798 Steirerinnen und Steirer gelten als genesen. Bis Sonntagmitternacht wurden 132 Neuinfektionen gemeldet, hieß es am Montag seitens des Landes Steiermark. Über das Wochenende sind fünf Männer und Frauen an oder mit Covid-19 verstorben, wobei es sich dabei zum Teil um Nachmeldungen in das Epidemiologische Meldesystem (EMS) handelt.

Mit Stand Montagfrüh sind in der Steiermark insgesamt 1.634 Personen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Die Sieben-Tages-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, war am Montag im Bezirk Deutschlandsberg mit 231,7 am höchsten, gefolgt vom Bezirk Südoststeiermark mit 202,3 und Hartberg-Fürstenfeld mit 171,1. Am geringsten war der Wert in Graz mit 69,1 sowie im Bezirk Leoben mit 60,3.