Corona - Fünf Teststationen in OÖ für Gratistests ab 20. Dezember

Bis voraussichtlich 6. Jänner - Angebot des Landes für ein "möglichst sicheres und vertrautes Weihnachtsfest"

Das Land Oberösterreich hat wie angekündigt am Freitag die Standorte für kostenlose Antigen-Schnelltests rund um Weihnachten veröffentlicht. Von 20. Dezember bis voraussichtlich 6. Jänner wird es an fünf Standorten verteilt über das Bundesland für Personen ohne Symptome diese Möglichkeit geben. Pro Station stehen täglich 500 Tests zur Verfügung, hieß es in einer Aussendung.

"Durch dieses Angebot möchten wir ein möglichst sicheres und vertrautes Weihnachtsfest ermöglichen", betonten Landeshauptmann Thomas Stelzer und seine Stellvertreterin Christine Haberlander (beide ÖVP). Eine Anmeldung zum Test sei erwünscht und ab 19. Dezember unter https://ooe.testet.at/ möglich. Personen ohne Internetzugang könnten aber so kommen. Der Ablauf ist der gleiche wie bei der Massentestung. Das Ergebnis wird per SMS mitgeteilt.

Folgende Standorte werden eingerichtet: Im Traunviertel in der landwirtschaftlichen Berufs- und Fachschule Schlierbach, im Innviertel in der Berufsschule Ried Volksfeststraße, im Mühlviertel in der Sporthalle Bad Leonfelden, im Hausruckviertel in der landwirtschaftlichen Berufs- und Fachschule Vöcklabruck sowie in Linz in der Berufsschule 8 Glimpfingerstraße. Getestet wird täglich von 20. Dezember bis 6. Jänner ab 8 Uhr, die Schlusszeiten variieren an den Tagen jedoch. Auch am Heiligen Abend kann man noch bis 14.00 Uhr einen Abstrich nehmen lassen.