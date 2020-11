Corona - Fünf Todesfälle in Niederösterreichs Spitälern

Bisher insgesamt 281 Covid-19-Tote im Bundesland

In Niederösterreichs Spitälern sind am Montag fünf Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus vermeldet worden. Nach Angaben von Bernhard Jany von der Landesgesundheitsagentur starben in Baden ein 66-Jähriger und eine 91-Jährige. In Mödling musste das Ableben eines 68-Jährigen beklagt werden, in Melk das eines 85-Jährigen. In Tulln verstarb ein 65 Jahre alter Mann. Die Gesamtzahl der Covid-19-Toten in den Krankenhäusern im Bundesland stieg somit auf 281.