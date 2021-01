Corona - Fünf Todesfälle und 109 Neuinfektionen im Burgenland

55 Personen im Spital

Im Burgenland sind fünf Personen im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben, seit Montag sind 109 Neuinfektionen zu verzeichnen, teilte der Koordinationsstab Coronavirus am Dienstag mit. In burgenländischen Spitälern werden derzeit 55 an Covid-19 Erkrankte behandelt, acht davon sind auf der Intensivstation.

Eine 79-Jährige und drei Männer (90, 89 und 73 Jahre alt) aus dem Bezirk Güssing sowie eine 82-jährige Frau aus dem Bezirk Neusiedl am See sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle betrug 10.661.