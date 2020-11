Corona - Fünf Tote und 737 Neuinfektionen in Kärnten

Positivrate bei Tests über 50 Prozent

In Kärnten ist bei den Corona-Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden erneut ein massiver Anstieg verzeichnet worden. Wie der Landespressedienst mitteilte, wurden 737 Neuninfektionen gemeldet. Nach zahlreichen Nachmeldungen in der vergangenen Woche dürften nun nur mehr wenige gemeldete Neuinfektionen in die Zeit dieses Rückstaus fallen: "Wir gehen davon aus, dass das eine plausible Zahl ist", hieß es vom Landespressedienst.

Seit Montagfrüh wurden in Kärnten weitere fünf Coronatote verzeichnet, die Zahl der insgesamt an oder mit dem Coronavirus gestorbenen Personen stieg damit auf 90. Innerhalb von 24 Stunden wurden 1.450 Tests ausgewertet, was eine Positivrate von mehr als 50 Prozent ergibt. 4.113 Kärntner gelten aktuell als infiziert. Gestiegen ist auch die Zahl der Corona-Patienten, die im Krankenhaus behandelt werden müssen. 367 Personen waren Dienstagfrüh hospitalisiert, um 49 mehr als noch am Montag. 34 Patienten sind auf der Intensivstation, die Zahl stieg damit innerhalb von 24 Stunden um neun an. 447 Personen galten mit Stand Dienstagfrüh als wieder genesen.

Laut Landespressedienst hatte man die Zahl der Krankenhausbetten für Corona-Patienten am Montag erneut ausgeweitet. 400 stationäre Plätze plus 60 Intensivbetten stehen insgesamt zur Verfügung. Momentan gebe es noch keine Personalprobleme, wenn die Zahl der Hospitalisierten aber weiterhin so sprunghaft steigt, müsse man schauen, wie man zu mehr Personal kommt. Derzeit werden vor Kurzem pensionierte Mitarbeiter aus dem Gesundheitsbereich verständigt und für Hilfe rekrutiert, auch mit Krankenpflegeschulen wird Kontakt aufgenommen.