7.777 Kontaktpersonen in Quarantäne

In Niederösterreich sind am Samstag 297 Coronavirus-Neuinfektionen innerhalb der vergangenen 24 Stunden registriert worden. Die Gesamtzahl der Todesfälle im Bundesland stieg nach Angaben aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) um fünf auf 1.079 an. 7.777 Kontaktpersonen befanden sich in häuslicher Quarantäne. Am Freitag waren es noch 8.185 gewesen.