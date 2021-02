Corona - Fünf zusätzliche Teststraßen der Sozialpartner in NÖ

Aktion wird vom Land unterstützt

Die Wirtschaftskammer und die Arbeiterkammer Niederösterreich bieten ab dieser Woche an fünf zusätzlichen Standorten kostenlose Antigen-Schnelltests an. Die Sozialpartner-Aktion in Amstetten, Gänserndorf, Gmünd, Mödling und St. Pölten wird laut einer Aussendung vom Land unterstützt. Zu den Tests können Unternehmer, Bürger mit Haupt- und Nebenwohnsitz in Niederösterreich oder im Bundesland Beschäftigte kommen.

"Mit diesen Teststraßen und den nun angelaufenen Testungen in den Betrieben wird ein wesentlicher Beitrag zur Teststrategie des Landes geleistet", sagte WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker. "Jeder Test ist ein Schritt in Richtung weiterer dauerhafter Öffnungen." "Je eher es gelingt das Virus zu kontrollieren, desto mehr Planbarkeit gibt es für alle Beteiligten", ergänzte AKNÖ-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser.