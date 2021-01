Corona - Fünfte Wiener Teststraße wird am Samstag in Liesing eröffnet

Mittelschule beim Wohnpark Alterlaa neuer Standort

Wien erhält eine fünfte Coronavirus-Teststraße. Sie wird in Liesing eingerichtet. Ab morgen, Samstag, gehen in der Mittelschule Anton-Baumgartner-Straße 119 - also unmittelbar beim Wohnpark Alterlaa - zwei Testlinien in Betrieb. Das teilte das Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) am Freitag mit. Geöffnet ist die neue Einrichtung täglich von 6.00 bis 21.00 Uhr.

Zur Teilnahme an den Schnelltests ist eine vorhergehende Anmeldung online oder telefonisch unter 1450 erforderlich. Ist der Antigentest positiv, kann anschließend ein PCR-Test in Anspruch genommen werden. Teststraßen gibt es in Wien bereits im Austria Center, in der Messe, auf der Donauinsel sowie in der Stadthalle. Weitere Standorte sollen folgen, hieß es heute.